محمد رمضان يوضح دوره في «سري للغاية»: أجسد شخصية الشهيد الصائم

نشر الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس فيلم «سري للغاية»، الذي أحاطه جدل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يجسد فيه دور أحد جنود الصاعقة الذي استشهد في كمين رفح وهو صائم.



وقال «رمضان»، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء: «توضيح للأخبار غير الصحيحة عني في فيلم سري للغاية، أنا أجسد شخصية جندي الصاعقة المصرية حسن، الذي استشهد في كمين رفح وهو صائم»، متابعًا: «أتشرف وافتخر بتجسيدي لشخصية الفدائي الصعيدي المصري».



وكانت صورة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حول فيلم «سري للغاية»، تظهر تجسيد محمد رمضان لجندي صاعقة، وأحمد السقا، لشخصية اللواء والمشير عبد الفتاح السيسي، وأحمد رزق، لشخصية الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونبيل الجلفاوي، للمشير طنطاوي.



ويتناول الفيلم الأحداث التي شهدتها الفترة ما قبل 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، ويشارك به عدد كبير من النجوم، ويكتب السيناريو الكاتب والمؤلف وحيد حامد، بينما يخرج الفيلم محمد سامي.