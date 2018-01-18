البشير يوجه بحل القضايا العالقة مع مصر

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ثقة بلاده في الدبلوماسية السودانية نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.



جاء ذلك لدى لقاء البشير مساء اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم؛ السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة؛ الذي أوضح أن اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليا والأوضاع في الإقليم والمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



وقال عبدالحليم إن الرئيس البشير وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير، كما اطمأن الرئيس البشير خلال اللقاء على أوضاع الجالية السودانية بمصر.



كانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري استدعاء السفير السوداني في القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم.