مقتل فلسطيني في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

أكدت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أن فلسطينيا على الأقل قتل خلال اشتباكات مسلحة مع قوة من الجيش الإسرائيلي في حي واد برقين غربي جنين شمال الضفة العربية.



وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم الحي بقوة عسكرية كبيرة.



وأكدت المصادر أن المواجهات مستمرة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بينما تحلق طائرة عسكرية في المنطقة.



وقالت المصادر الفلسطينية، إن الاشتباك وقع بعدما اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة يرافقها عدد من المستعربين (قوات خاصة إسرائيلية).



وتابعت المصادر، أن القوة الإسرائيلية فرضت حصارا على منزل فلسطيني يدعى نصر جرار في المنطقة.



بدورها ذكرت مصادر إسرائيلية، أن تبادل إطلاق نار جرى مع مجموعة فلسطينية بينما كان جنود الجيش الإسرائيلي يقومون بعمليات عسكرية في المنطقة.



وأوضحت المصادر، أن عمليات الجيش الإسرائيلي جاءت لمطاردة فلسطينيين "متورطين" في مقتل مستوطن إسرائيلي في مدينة نابلس الأسبوع الماضي وفرارهم إلى جنين بعد الهجوم.