اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» لبحث إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على الرياض

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد المقبل، اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية؛ لبحث تداعيات إطلاق الحوثيين في اليمن صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض؛ بناءً على طلب السعودية.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن اجتماعا تحضيريا على مستوى المندوبين سيسبق الاجتماع الوزاري لمناقشة مشروع البيان الختامي للاجتماع الوزاري.

ومن المقرر أن يُدلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ببيان أمام الاجتماع الوزاري يعكس فيه موقف المنظمة من الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية.

كما سيعقد فريق الاتصال الوزاري الخاص باليمن اجتماعاً على هامش الاجتماع الوزاري؛ لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.

وأعلنت السعودية، اليوم، عن أن الدفاع الجوي في المملكة اعترض صاروخا باليستيا حوثيا أطلق من اليمن، هو الرابع خلال أسبوعين، في محافظة نجران جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن.

وهذا الصاروخ هو الخامس الذي يتم اعتراضه منذ 5 يناير الجاري، إذ أعلن التحالف، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه جازان جنوب غرب المملكة ونجران.