سفير السعودية لدى اليمن يصل عدن في زيارة مفاجئة

وصل السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، بشكل مفاجئ إلى مدينة عدن، التي اتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية كعاصمة مؤقتة، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر يمنية حكومية، في تصريحات خاصة، إن السفير السعودي وصل إلى مطار عدن الدولي، قادما من بلاده، من أجل لقاء المسؤولين اليمنيين هناك.

وأضافت المصادر أن «آل جابر سيعقد لقاءات مع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، ومسؤولين آخرين؛ لبحث تطورات الأوضاع الشاملة في اليمن».

وتوقعت المصادر أن يناقش السفير السعودي أيضا، الوديعة المالية لبلاده التي قدمت للبنك المركزي اليمني، من أجل وقف تدهور العملة اليمنية والحد من الغلاء المعيشي الكبير في البلاد الأفقر في الوطن العربي.

وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام سعودية وصول آل جابر إلى مدينة عدن، غير أنها لم تتطرق إلى أهداف هذه الزيارة المفاجئة.

وجاءت الزيارة بعد يوم من إعلان السعودية إيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني، بعد استغاثة حكومية يمنية للرياض، من أجل الحد من تدهور قيمة الريال اليمني.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للسفير السعودي منذ بدء الحرب في اليمن، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

كما يعد هذا أول وصول لسفير عربي أو أجنبي إلى عدن، التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين بمساعدة كبيرة من السعودية والإمارات، بعد منتصف العام 2015، بعد أشهر من الحرب العنيفة في مختلف مناطقها.

يشار إلى أن السعودية تقود تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس من عام 2015 ضد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في عدة مناطق في البلاد، بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد.