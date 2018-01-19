«بوتفليقة» يدعو السياسيين الجزائريين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها

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دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كافة أطياف المجتمع الجزائري خاصة الشركاء السياسيين إلى "الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها بهدف تحقيق أهداف التنمية، ووضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا بالجزائر".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلمة الرئيس بوتفليقة جاءت خلال لقاء بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للبلدية الذي يصادف ميلاد أول قانون للبلدية بالجزائر في 18 يناير 1967.

وأشارت الى أن اللقاء يأتي في مستهل التحضيرات الانتخابية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية وبالولايات الجزائرية المنتخبين في محليات 23 نوفمبر الماضي، وتتضمن فعالياته مناقشة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني للدول