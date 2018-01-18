علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الحديث عن المرأة، قائلة: «لم نشهد من قبل إيمان بقدرات المرأة وإمكانياتها وأهميتها في المجتمع مثل إيمان الرئيس السيسي بها».



وأعربت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أون اليوم»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء الأربعاء، عن سعادتها بالمفردات التي استخدمها الرئيس في توصيفه للمرأة، موضحة: «كنا سعداء بالمفردات التي استخدمها، حينما قال إن المرأة ضمير الأمة النابض، وهو استخدمها من قبل، وهو ما يعبر عن صدق إحساسه بها».



وتابعت: «السيسي ذكر أيضًا أن المرأة محل اهتمام ورعاية، وهذا حقها دون شك، لكن تصريحه بذلك يعني أن الاهتمام والرعاية بالمرأة ليس فقط إرادة سياسية واقتناعه بدورها، أو نتيجة اهتمامه الشخصي بها وإيمانه أنها قادرة على تحريك المجتمع، والحفاظ عليه، إنما لأن ذلك يعد حق أساسي لها».



وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينعقد على مدار 3 أيام، ويتضمن تقديم عرضًا شاملًا للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتحديات التي تواجه الدولة، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.



