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شهدت ساحة معبد الكرنك الفرعوني بالأقصر، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا عالميا؛ لإعلان تفاصيل ماراثون الشيخ زايد الخيري، المقرر انطلاقه غدا الجمعة.

وحضر المؤتمر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وجمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورت، والمهندس حسام القباني رئيس جمعية الأورمان.

وأعلن المحافظ، خلال المؤتمر، عن أن الماراثون سينطلق من ساحة معبد الكرنك، مرورًا بشارع كورنيش النيل ومعبد الأقصر وميدان سيدي أبي الحجاج وطريق الكباش الفرعوني، والعودة لموقع الانطلاق بساحة معبد الكرنك.

كما أعلن عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستضافة المشاركين بالماراثون، وأن عائد الماراثون سيخصص لصالح بناء المرحلة الثالثة بمستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج مرضى السرطان بالصعيد.