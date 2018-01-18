مصطفى الفقي: المثقفون المصريون يستحيل إرضائهم

علق الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على انتقادات البعض لاختيار إيناس عبد الدايم، في منصب وزيرة الثقافة، قائلًا إن المثقفين المصريين يستحيل إرضائهم.



وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الوزيرة الجديدة كانت لها تجربة ناجحة للغاية في إدارة دار الأوبرا المصرية، موضحًا أنه جرت العادة أن يتولى حقيبة الثقافة فنان تشكيلي أو كاتب صحفي أو أديب ومفكر.



وأكد أن وزارة الثقافة حقيبة مهمة للغاية لأنها مرتبطة بهوية المصريين، بالإضافة إلى كونها مركز الثقل في القوة الناعمة المصرية وتصديرها للخارج، مشيرًا إلى ضرورة أن توزع «عبد الدايم» اختصاصاتها لأن الوزارة دولة كبيرة لا يستطيع وزير يجلس في مكتب أن يلم بكل ما فيها.



وأوضح أن تعيين الوزيرة في هذا الوقت قد يكون بسبب معرض الكتاب، وهو ما ينبغي أن يكون بكورة عملها خلال الفترة المقبلة، حيث تنطلق فعالياته نهاية يناير الجاري.



ولفت إلى دعوتها إلى أداء اليمين الدستورية كوزيرة للثقافة في عهد الإخوان المسلمين، إلا أنهم اعتذروا لها في اللحظة الأخيرة، مضيفًا أن أهم من تولى وزارة الثقافة في تاريخها هما ثروت عكاشة وفاروق حسني.