«فولكس فاجن» الألمانية تبحث فرص الاستثمار في «قناة السويس»

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، وفد شركة «فولكس فاجن» الألمانية، برئاسة مسئول السياسات الدولية والأوربية جينس هانفيلد؛ لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، والتعرف على الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، واهتمام عدة شركات ألمانية بالمنطقة الاقتصادية، خاصة مع عودة «مرسيدس» للسوق المصري، وتوقيع اتفاقيات مع شركة «سيمنس»؛ لإنشاء معاهد فنية لتدريب العمالة في المنطقة.

وأكد الفريق مهاب مميش، على تقديم جميع التسهيلات للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية واستقطاب كبرى الشركات العالمية، مرحبا باستثمارات شركة «فولكس فاجن»، والتي تمثل إضافة قوية للمنطقة والاستثمار في مصر.

وقدم اللواء بحري عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، عرضا عن المنطقة والتعريف بالبنية التنظيمية والتشريعية والحوافز المالية والاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية والتنوع الجغرافي للمنطقة الواقعة على ضفتي قناة السويس، التي يمر سنويا من خلالها نحو 17 ألف سفينة تمثل حوالي 11% من حجم التجارة العالمية.

وقال «درويش» إن شركة «فولكس» الألمانية العالمية بما تضمه من 12 ماركة عالمية وأنشطة كثيرة ومتنوعة ويتمثل موقع إنتاجها في إفريقيا بدولة جنوب إفريقيا، بنسبة 3.3% من إنتاجها الكلي، مؤكدا البحث مع الشركة في المنطقة الاقتصادية سواء من خلال إنشاء مصنع لها لإنتاج مكوناتها أو من خلال إنشاء مركز توزيع لوجستي.

وأضاف درويش أن المنطقة بما تمنحه من حوافز وما تمثله من محور لوجستي ستصبح من ضمن أولويات الشركة بعد الدراسة الكلية للاستثمار في المنطقة.

وتوجه الوفد إلى جولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس وأنفاق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية والأرصفة البحرية بشرق بورسعيد.