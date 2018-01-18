«التموين»: استخراج 1700 بطاقة بدل تالف وفاقد من طلبات «المحمول»

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للمعلومات عن المنظومة الجديدة لاستخراج البطاقات التموينية "بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد"، وتضمن التقرير نجاح التشغيل التجريبي لدورة تقديم الخدمة للمستفيدين خلال 15 يوما كحد أقصى، وتتبع أداء الخدمة من خلال المستفيدين بإرسال رسالة على الرقم "91237"، من رقم التليفون الخاص بالمستفيد والمسجل على طلب تقديم الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن التقرير تضمن تسليم مديريات التموين ومكاتبها على مستوى الجمهورية 1700 بطاقة ذكية تمثل أول دفعة من بطاقات التموين وفق نظام الاستخراج الجديد قدم أصحابها طلبات في أول وثاني وثالث شهر يناير الجاري.

وأكد التقرير انتظام دورة العمل لاستخراج البطاقات للمستفيدين وتنفذ تعليمات وزارة التموين وتقديم الخدمة خلال المدة المحددة.

ووفقا للنظام الجديد يجب على المواطن طالب الخدمة أن يسجل طلبه لإصدار بدل التالف أو الفاقد في مكتب التموين وتسجيل رقم تليفونه لإمكانية تتبع مسار الخدمة التي يطلبها خلال مدة الاستخراج ، واستقبال الرقم السري على تليفون صاحب الطلب.