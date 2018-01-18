كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، المعلق الصوتي على فيلم «ملحمة شعب وحكاية وطن»، الذي شاهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال افتتاحه مؤتمر «حكاية وطن»، عن السبب في قبوله التعليق على الفيلم.



وقال «سليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الأربعاء، «إن النص كان مغري، وأنا مؤمن بالكلام المكتوب، فعاطفيًا لم أستطع الرفض، وكنت سعيدًا أنني سأقول هذا الكلام».



وتابع: «النص كان مكتوب بشكل جيد، وكان صادق، والصدق من القلب يصل للقلب بشكل مباشر»، مستطردًا: «كنت صادق مع نفسي ومع الكلام المكتوب، وحتى الآن لم نوف الرئيس السيسي حقه».



وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي ينعقد على مدار 3 أيام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.



وبدأت الفعاليات بعرض فيلما تسجيليًا استعرض الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الأربعة الماضية في مجالات مختلفة، ومكافحة مصر للإرهاب، وعلاقاتها الخارجية، وتضمن لقطات من أحداث تاريخية والأحدث التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وأعمال العنف التي شهدتها البلاد حتى ثورة 30 يونيو 2013، ثم الفترة التي أعقبت إعلان «السيسي»، رئيسًا للجمهورية.



