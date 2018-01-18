يطلق الكاتب والروائي أشرف العشماوي، روايته السابعة بمعرض القاهرة للكتاب، الرواية بعنوان "سيدة الزمالك".

وعلمت "الشروق"، كواليس الرواية، التي تدور حول أحوال مصر والمصريين في نصف قرن أو يزيد على خلفية جريمة غامضة وقعت بفيلا المليونير اليهودي سولومون شيكوريل بحي الزمالك، عندما اقتحم فيلته 4 أجانب من العاملين لديه وبصحبتهم مصري، كان هذا الحادث نقطة تحول في حياته وحياة باقي أبطال الرواية، ومن بعدها تأثيرهم جميعا على المجتمع المصري.

تحكي الرواية بلسان أبطالها: "كيف جنينا ثروة هائلة منذ عهد محمد علي باشا، ثم صحونا ذات يوم لنجد من ورثنا قرب الفجر، حتى استنفذ رصيدنا من كانت بيده القوة وله الكلمة المسموعة لسنين طويلة، ثم جاء مِن بعده مَن فاقت ثقوب الثوب قماشه نفسه، وهو الثوب الذي ظللنا نستر به عوراتنا من بعده وفي عهد من يليه، ومن بين تلك الثقوب ظهرت جماعات دينية تنعتنا بالضلال وتدعونا للهداية فَاتبعها بعضنا وضل الطريق معها، ووسط هذا وذاك نمت طفيليات ببطء، عبرت العصر الملكي في الظل وبالصفوف الأخيرة ثم كمنت وقت عبد الناصر خوفا ونفاقا، وراحت بعد النكسة تتقدم وهي تزحف على بطونها، لتطير فوق رؤوسنا في السبعينيات لتحلق عاليا بعدها وتلقي بفضلاتها علينا فتغرقنا، لنتراجع مجبرين ويتصدروا هم الصفوف الأولى منذ الثمانينات وحتى الآن".

الرواية تصدر خلال أيام لتتوافر بجميع المكتبات وفي معرض الكتاب.