الأسبوع المقبل.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل إلى السودان

قال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، إن وفدًا من الكونجرس الأمريكي سيبدأ زيارة للبلاد الأحد المقبل.

ونقل موقع «سودان تريبيون»، الليلة الماضية، عنه القول، إن زيارة الكونجرس ستبحث سبل تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية، وقضايا الأمن والاستخبارات، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب ملف حقوق الإنسان، والإغاثة بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وأفاد «عمر»، بأن البلاد تسعى لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية الإرهاب، وتعزيز العلاقات مع واشنطن، خلال الاجتماعات المرتقبة مع الوفد الزائر.

وأوضح أن الوفد سيلتقي بوزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان؛ للنقاش حول الأوضاع الاقتصادية والعلاقة الاقتصادية بين البلدين، كما سيعقد عدة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية؛ لمناقشة القضايا السياسية بين البلدين بجانب لقائه جهاز الأمن والمخابرات لمناقشة القضايا الأمنية والاستخباراتية.

وأضاف أن الوفد سيلتقي بالمعارضة بعد أن يحدد الشخصيات، التي يود لقاءها، إضافة إلى رجال أعمال وشخصيات قومية.