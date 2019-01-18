ليستر سيتي يجدد عقد لاعبه ألبرايتون حتى عام 2022

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جدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب مارك ألبرايتون حتى عام 2022 .

وسجل ألبرايتون 13 هدفا خلال 176 مباراة في كل المسابقات، منذ أن انضم إلى ليستر قادما من أستون فيلا عام 2014 .

وقال ألبرايتون في تصريحات للقناة الفضائية لنادي ليستر سيتي "الأمر كان مهيئا تماما. ليستر قدم لي عقدا ، ودائما ما كنت مستعدا للاستمرار هنا... لقد أمضيت أوقات جيدة هنا وأتمنى مواصلة ذلك."

وكان ألبرايتون قد لعب دورا بارزا في المفاجأة المدوية التي فجرها ليستر بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 ، وقد شارك في جميع المباريات الـ38 للفريق بالدوري وسجل خلالها هدفين.

وفي الموسم الحالي، شارك ألبرايتون في 26 مباراة مع الفريق حتى الآن ، سجل خلالها ثلاثة أهداف.