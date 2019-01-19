جرى بالأمس الخميس، التشغيل التجريبى لمنظومة النقل الداخلى الجديدة لمدينة القاهرة الجديدة، بمحطة اللوتس (المحطة الرئيسية لمنطقة التجمع الأول)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 ظهرا، وحتى 11 مساءًا، بالتعاون بين جهاز المدينة وشركة التعمير، وشركة مواصلات مصر، وتحت رعاية مجلس أمناء المدينة، بحسب تصريحات المهندس عادل النحار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتجيب «الشروق» في هذا التقرير على عدد من الأسئلة حول منظومة النقل الجديدة..

- لماذا بدأت تجربة المشروع من القاهرة الجديدة؟

هي إحدى أكبر مدن الجيل الثالث، بعد العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 70 ألف فدان، يقدر تعدادها بمليون ونصف نسمة بحسب عبد العزيز الغيطي نائب رئيس جهاز القاهرة الجديد.

- ما هو نطاق سير المنظومة الجديدة؟

يقتصر نطاق سير منظومة الانتقالات الجديدة على الإطار الداخلي لمدينة القاهرة الجديدة؛ على أن يربط أحيائها بعضها بالبعض.

- ما هي خطوط سيرها ومن يدير تلك الخطوط؟

تديرها إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في مصر وإفرقيا، على أن توفر شركة "مواصلات مصر" الخطوط الداخلية للسير، بعد أن يتم اختيارها من قبل السكان، من خلال التصويت على استفتاء لاختيار الخطوط وفق احتياجاتهم.

على أن يتم تحديد محطة انطلاق رئيسية يكون مقرها أمام بوابة 1 للجامعة الأمريكية عند محطة اللوتس.

- كيف يصوت المواطنون على اختيار خطوط السير؟

يجرى استفتاء مخصص النطاق لسكان القاهرة الجديدة، عبر الصفحة الرسمية لجهاز تنمية وتطوير المدينة، وستعلن الصفحة عن موعده.

- ماهي قيمة تعريفة المواصلات في المنظومة؟

أشار عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن تعريفة التذكرة موحدة وتقدر بـ ٥ جنيهات، ويتم العمل بتذكرة مطبوعة لفترة مؤقتة حتي تقوم شركة "مواصلات مصر" بإمداد الحافلات بالأجهزة الذكية، ونظم التتبع والدفع الالكتروني.

من مول المنطومة الجديدة؟

مولت ميزانية المنظومة الجديدة من قبل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، كما ستقوم على إدارتها إجدى كبرى شركات القطاع الخاص، وفقًا للمهندس، عادل النجار، رئيس جهاز تنمية المدينة.

كم حافلة تتضمنها، وما مواصفات الحافلات؟

تتضمن المنظومة الجديد 20 حافلة من طراز النقل الجماعي الذكي، تتحرك عبر منظومةإلكترونية لإدارتها، حيث يتم مراقبة السائق والسيارة والتدخل في زمن التقاطر أوتوماتيكيًا

تمتاز الحافلات بتقنيات حديثة، كوجود GPS، كما توفر خدمة الانترنت عبر خدمةWiFi ، وتوفر منظومة دفع إلكتروني وشاشات عرض.

ما هي ضوابط سير الخطوط؟

يعتزم وضع ضوابط لخطوط السير التى سيتم طرحها بالاتفاق مع شركة "مواصلات مصر" لتنظيم وتقليل وقت التقاطر_أي الفارق بين وقت وصول كل حافلة والأخرى.

هل من مراحل أخرى للمنظومة؟

بعد الانتهاء من تحديد خطوط السير الداخلية عبر الاستفتاء الذي سيجريه السكان، وبدء التشغيل يعتزم إنشاء خطوطًا خارجية تمتد حتى أقرب نقاط تمكن المكواطنين من الوصول خارج المدينة حيث أقرب محطة مترو أو أكبر مواقف للـ"النقل العام" القريبة من المدينة مثل: (الحى السادس، مترو أرض المعارض، مطار القاهرة، المرج، دار السلام، العباسية)، كى يتم توصيل مستخدمي الشبكة الجديدة إلى أقرب نقطة لشبكة مواصلات القاهرة الكبرى الخارجية، من أجل سهولة الذهاب إلى أى مكان فى العاصمة.

من يدير المنظومة؟

يدير المنظومة الجديدة ‘جدى كبرى شركات النقل الخاص، بناءًا على عقد موقع بين جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وشركة مواصلات مصر وشركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.