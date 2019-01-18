مسؤولون: من الصعب انتشال جثث عمال المناجم الهنود المحاصرين

ذكر مسؤولون في الهند، اليوم الجمعة، أنه من الصعب انتشال جثث عمال من داخل منجم غير مرخص غمرته المياه في شمال شرق البلاد، نظرا لأنها تفسخت تحت المياه.

يأتي ذلك وسط دعوات من أسر العمال لإخراج الرفات.

ونقلت صحيفة "ذا شيلونج تايمز" المحلية عن مانيك علي، الأخ الأكبر لأحد عمال المناجم ويدعى منيرول علي، القول: "أصبع سيفي بالغرض، ولكن اعطونا شيئا لندفنه".

وحوصر 15 عاملا يوم 13 ديسمبر عندما غمرت المياه بئر التهوية الخاص بمنجم فحم غير مرخص وله فتحات ضيقة، بولاية ميجهالايا شمال شرقي البلاد.

وبعد أسابيع من سحب المياه من المنجم البالغ عمقه 107 أمتار، رصد جهاز استكشاف تابع للبحرية الهندية،يعمل بالتحكم عن بعد ، جثمانا يوم الثلاثاء الماضي وجرى سحبه إلى فوهة المنجم في مقاطعة إيست جاينتيا.

وقال متحدث باسم البحرية إنه سيتم انتشاله الجثة تحت إشراف الأطباء.