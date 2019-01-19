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يفتتح وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، غدًا السبت، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأبوظبي، ويستمر 4 أيام، بمشاركة 17 وفدًا يمثلون 17 اتحادا وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتاب عرب.