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غدا.. وزير التسامح الإماراتي يفتتح المؤتمر العام للأدباء والكتاب العرب بأبو ظبي


نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 9:56 م

يفتتح وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، غدًا السبت، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأبوظبي، ويستمر 4 أيام، بمشاركة 17 وفدًا يمثلون 17 اتحادا وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتاب عرب.


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