يفتتح وزير التسامح الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، غدًا السبت، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأبوظبي، ويستمر 4 أيام، بمشاركة 17 وفدًا يمثلون 17 اتحادا وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتاب عرب.