مولودية بجاية الجزائري يدرس مصير المدرب مضوي

يبت مجلس ادارة نادي مولودية بجاية الجزائري، غدا السبت، في مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم على خلفية خسارته أمام ضيفه مولودية وهران بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ18 من مسابقة دوري المحترفين.

وتراجع مولودية بجاية للمركز 11، بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة.

وقال عمار بودياب، رئيس مولودية بجاية، إن الادارة ستجتمع غدا السبت بالجهاز الفني، للبحث في النتائج السلبية التي يسجلها الفريق منذ مدة والسعي لإيجاد الحلول، موضحا أن المسؤولية لا يتحملها المدرب خير الدين مضوي، وإنما اللاعبون الذين لا يقدمون ما هو منتظر منهم.

وأضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية :" لا أعتقد أن المسؤولية تقع على الجهاز الفني. اجتمعنا باللاعبين وقدمنا لهم ضمانات بالحصول على رواتبهم، لكنهم خذلونا اليوم بهذا المستوى الهزيل جدا، حتى أولئك الذين انتدبناهم في فترة الانتقالات الشتوية لم يقدموا المستوى المطلوب رغم خبرتهم".

وهاجم بودياب المدافع علي قشي بشدة، وقال إنه كان وراء تلقي الفريق لثلاثة أهداف.

من جهته أبدى خير الدين مضوي، أسفه لهذا التعثر الجديد، غير أنه تمسك بمنصبه، مشددا على وجوب تحمله لمسؤولياته، إلا اذا قرر مسؤولي الفريق إقالته من منصبه.

وعين مضوي، مدربا جديدا لمولودية بجاية بداية أكتوبر الماضي خلفا للفرنسي آلان ميشال، بعدما غادر منصبه في الاسماعيلي المصري.