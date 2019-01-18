مهاجم شبيبة الساورة: تفوقنا على الأهلي ونقص الخبرة سبب التعادل

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أكد يحيى الشريف مهاجم فريق شبيبة الساورة الجزائري أن فريقه تفوق على الأهلي خلال تعادل الفريقين 1-1 مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشريف في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "شرف لنا اللعب أمام نادي القرن الإفريقي والحمد لله قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا على مجريات اللعب خلال شوطي اللقاء".

وأضاف: "سنحت لنا فرص في الشوط الأول وأضعناها لكن كنا الأكثر خطورة على مرمى الأهلي".

وتابع: "نقص الخبرة سبب تعادل الأهلي معنا في الدقائق الأخيرة ولكن في المجمل قدمنا مباراة كبيرة وتفوقنا على الأهلي".

وأتم: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي ساندتنا اليوم، لكن ما زال المشوار طويل لنا في البطولة".

وسجل يحيى الشريف هدف تقدم شبيبة الساورة على الأهلي في الشوط الثاني، كما سجل هدف قاتل في الثواني الأخيرة للقاء، لكن ألغاه الحكم بسبب تسلله.