الداخلية العراقية تعتقل 4 دواعش في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان قوله إن: "فوج طوارىء الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية، ألقى القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند"، مبينا أنه "تم ضبط مركبتين تعود ملكيتهما لعناصر داعش الملقى القبض عليهم حاليًا".

وأضاف أن "هذه العملية جاءت في مناطق حي الانتصار والعطشانة والوحدة والكرامة، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية، تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من مدينة الموصل، من الذين تورطوا بتنفيذ أعمال ارهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية.