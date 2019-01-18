سولاري يعلن الحرب على المتهاونين في ريال مدريد

انتهى شهر العسل بين سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ولاعبي الفريق، وذلك مع استمرار النتائج السلبية التي يحققها الملكي خلال الموسم الجاري.

وأفاد دي لا مورينا، مقدم البرامج الإذاعية براديو أوندا سيرو الإسباني أن سولاري أبلغ مسئولي النادي بأنه لن يتسامح مع اللاعبين المتهاونين في الفريق، ولاسيما في حالتي اللاعبان إيسكو ألاركون ومارسيلو.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية أن مارسيلو رفض إجراء فقرة وزن الجسم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه قام بإجراءها في الأيام الماضية ليتم اكتشاف زيادة وزنه أكثر من 6 كيلو.

يُذكر أن إيسكو يشارك مع الملكي خلال فترة ولاية سانتياجو سولاري في عدد دقائق قليل بالمباريات ليرتبط ذلك بوجود خلافات مع المدير الفني للفريق، قبل أن يتم إجلاس الظهير الأيسر البرازيلي على مقاعد البدلاء هو الآخر في المباريات الماضية.