الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل لاتفاق تجاري سريع يستبعد القطاع الزراعي مع أمريكا

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، مقترحها بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، يتضمن اتفاقا محدودا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الرسوم على السيارات مع استمرار قواعد تبادل المنتجات الزراعية بدون تغيير، على عكس المطالب الأمريكية.

وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية، إن المقترح التفاوضي الجديد يعكس الاتفاق الذي توصل إليه جان كلود يونيكر، رئيس المفوضية الأوروبية، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.

كان مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتمعوا في 25 يوليو الماضي بهدف تهدئة التوتر التجاري بين الجانبين والذي سببه قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم المفروضة على وارداتها منذ الصلب والألومنيوم، وتهديداتها بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة.

في الوقت نفسه، تعهد الجانبان الأوروبي والأمريكي بالعمل معا من أجل إلغاء الرسوم على السلع غير الصناعية، بعيدا عن السيارات، إلى جانب تقليل الحواجز التجارية في مجالات أخرى. ولم يذكر الجانبان أي شيء يتعلق بالمنتجات الزراعية في البيان المشترك الذي صدر بعد المحادثات.

كانت واشنطن نشرت في وقت سابق الشهر الجاري أهدافها من المفاوضات والتي تضمنت تأمين "دخول المنتجات الزراعية الأمريكية بصورة شاملة إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تقليل أو إلغاء الرسوم عليها".