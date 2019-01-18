«الصحة»: أجرينا 81 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك أكثر من مبادرة رئاسية للاهتمام بصحة المواطنين، لافتًا إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للانتهاء من العمليات الجراحية الحرجة.

وأضاف متحدث «الصحة»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن الوزارة بدأت العمل في 9 تخصصات بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، موضحًا أنه تم الانتهاء من 81 ألف حالة حرجة في المرحلة الأولى والثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وتابع: «هناك توجيهات بتكامل المؤسسات الصحية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، والانتهاء من قوائم الانتظار، وكنا نستهدف 17 ألف حالة في 6 أشهر ولكننا تمكنا من إجراء عمليات لـ81 ألف حالة».

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات حتى لا تتراكم قوائم الانتظار مرة أخرى، لافتًا إلى إنشاء مستشفيات نموذجية لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.