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المسمارى: الجيش الليبى نفذ عمليات استطلاع لمعرفة أماكن العناصر الإرهابية


نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 9:07 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 9:07 م

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي نفذ عمليات استطلاع للتعرف على أماكن تمركز العناصر الإرهابية.

وأضاف المسماري في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإرهابيين "أبو طلحة، وعبد الله الدسوقي، والمهدي دنقو" لقوا حتفهم في العملية العسكرية، موضحا أن الأخير كان أحد المشاركين في العملية الإرهابية الخاصة بقتل الأقباط في مدينة سرت.

واستطرد قائلا: "الإرهابي أبو طلحة كان تابعا لتنظيم القاعدة ومقربا من التنظيم، وقاتل مع جبهة النصرة في سوريا".
وأضاف: "أما الإرهابي دنقو فقد بايع داعش وشارك في الكثير من العمليات الإرهابية في درنة، وكان مسئولا عن تأمين تحركات الإرهابيين في ليبيا".

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