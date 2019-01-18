تورونتو رابتورز يحقق انتصارا مثيرا على فينيكس صنز بدوري السلة الأمريكي

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حقق تورونتو رابتورز انتصارا مثيرا وتغلب على فينيكس صنز 111 / 109 فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتواصلت الندية والمنافسة الشرسة بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة التي شهدت تألق باسكال سياكام ، الذي سجل عشر نقاط و12 متابعة ، وكان سيرج ايباكا أبرز عناصر الفريق وسجل 22 نقطة وأضاف كايل لاوري 16 نقطة وتسع متابعات.

ورفع تورونتو رابتورز ، متصدر مجموعة المنطقة الشرقية ، عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 34 مقابل 13 هزيمة.

وعلى الجانب الآخر ، كان ديفين بوكر أبرز عناصر فينيكس صنز حيث سجل 30 نقطة لكن الفريق مني بالهزيمة الخامسة والثلاثين له بالموسم مقابل 11 انتصارا.

وفي مباريات أخرى ، تغلب لوس أنجليس ليكرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 138 / 128 بعد وقت إضافي ، وفاز دنفر ناجتس على شيكاغو بولز 135 / 105 وتشارلوت هورينتس على ساكرامنتو كينجز 114 / 95 وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه إنديانا بيسرز 120 / 96 .