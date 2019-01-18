فرنسا: تشكيل الحكومة اللبنانية ضروري لمواصلة توطيد العلاقات بين البلدين

قال السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، إن تشكيل الحكومة اللبنانية ضروري لمواصلة توطيد العلاقات بين البلدين.

ووجه السفير فوشيه رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة رأس السنة، نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الجمعة.

وأعلن السفير فوشيه في رسالته أن "تشكيل الحكومة ضروري للمستقبل، حتى نتمكن من مواصلة توطيد علاقاتنا مع هذا البلد".

وأضاف السفير الفرنسي "نريد أيضا السلام والاستقرار للبنان، في منطقة تمر بصعوبات شتى. في هذا الإطار أود أن تتأكدوا من أن فرنسا ستقف إلى جانب لبنان دائما، كما فعلت في الماضي".

وتابعت الرسالة "كان العام 2018 استثنائيا، حيث تم تنظيم ثلاثة مؤتمرات بمبادرة من فرنسا وإجراء انتخابات برلمانية. بالطبع، كنا نفضل لو شهدت نهاية العام تشكيل حكومة، وهو أمر أساسي لمواصلة بناء الشراكة مع لبنان".

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي، بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.