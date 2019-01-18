﻿الجيش الليبي يرجح مقتل عضو تنظيم القاعدة أبي طلحة في عملية جنوبي البلاد

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن كتيبتي طارق بن زياد وشهداء الزاوية تمكنتا من "دحر مجموعة إرهابية هي الأخطر في منطقة القرضة الشاطئ" جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشعبة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب موقع "بوابة الوسط " الإخباري الليبي .

وقال البيان إن "العملية النوعية التي شنتها الكتيبتان تمكنت خلالها من قتل عدد من الإرهابيين، فيما فجّـر عدد آخر نفسه تحت ضغط وحصار عناصر القوات المسلحة الذين عادوا بسلام بعد انتهاء العملية بنجاح".

ورجحت الشعبة، أن يكون من بين القتلى الذين يجري التحقق من هويات جثثهم، "رأس الإرهاب في تلك المنطقة الواقعة جنوبي البلاد، ويكنى بأبي طلحة الليبي" المنتمي لتنظيم القاعدة.

كان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب في طبرق، قد أعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري عن انطلاق عملية عسكرية شاملة في الجنوب الغربي الليبي .