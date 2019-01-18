أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى يوم الجمعة المقبل على الأقل الموافق 25 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة، في بيان أمس الخميس، أنه من المنتظر خلال تلك الفترة أن تتكون الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض الطرق، وذلك بدءا من منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من النهار.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات عن المعدل الطبيعي لها، أما الرياح فهي معتدلة على كافة الأنحاء مما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة خاصة للمتواجدين خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي كالاتي:

السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 23 درجة مئوية

السواحـــل الشمالية الغريبة من 18 إلى 22 درجة مئوية

محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 19 إلى 24 درجة مئوية

محافظـات شمال الصعيد من 20 إلى 24 درجة مئوية

محافظات جنوب الصعيد من 23 إلى 26 درجة مئوية

محافظات جنوب سيناء من 22 إلى 25 درجة مئوية