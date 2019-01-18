انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد «شلل الأطفال» من 24 إلى 27 نوفمبر

أعلنت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر المقبل، وذلك للأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

وصرحت "المحافظ"، بأن استراتيجية الحملة تشمل تغطية كافة المناطق بالريف والحضر، مضيفة أنه سيتم تقسيم العمل من خلال الفرق المتحركة بالشوارع والعمارات، وكذلك الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية، والمراكز حضرية، مكاتب صحة، مراكز رعاية أمومة وطفولة ومستشفيات عامة ومركزية.

وأشارت "المحافظ" إلى أنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتحريك المجتمع والمشاركة الفعالة لجميع الجهات الشعبية والتنفيذية والأهلية، بالمشاركة مع الجهات الصحية داخل المحافظة لإنجاح تلك الحملة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود، وهو الاستمرار في الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.