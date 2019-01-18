تأهل الشوربجي إلى دور الـ 16 في بطولة «مورجان» للإسكواش

تأهل محمد الشوربجي، لاعب المنتخب الوطني، والمصنف الأول عالميًا، إلى دور الـ 16 من بطولة "جي بي مورجان"، والتي تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 حتى 24 من يناير الجاري، في نسختها الـ19 .

وتغلب محمد الشوربجي على منافسه نيكولاس مولر، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، "11-3، 12-10، 4-11 ".

ونجح كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميًا، هو الآخر في الصعود للدور ذاته، بعد تغلبه على منافسه جويل ماكين، بنتيجة 3-0 ، في مباراة استغرقت 65 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي، "4-11، 11-13، 3-4 ".

في الوقت الذي فاز فيه زاهد سالم، على إيان يونج بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 63 دقيقة، حيث جاءت كالتالي: "9-11، 11-5، 11-7، 11-8".

بينما تأهل فارس الدسوقي، بعد الفوز على منافسه ماتيو كاستاجنيت بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 43 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-8، 5-11، 11-6، 11-6".

وودع مروان الشوربجي، منافسات البطولة، من دور الـ32، أمام منافسه دييجو إلياس بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 50 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط : "10-12، 11-0، 6-11، 8-11".

وتعد بطولة جي بي مورجان أول بطولة تصنف فئة البلاتينيوم في العام الجاري، ضمن سلسلة بطولات الجوائز الكبرى للاتحاد الدولي للإسكواش حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار للرجال والسيدات.