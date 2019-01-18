مقتل أكثر من 25 مدنيا في قصف طائرات التحالف في دير الزور السورية

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لقى أكثر من 25 شخصا حتفهم، وأصيب آخرون بجروح في قصف لطائرات التحالف الدولي أثناء خروجهم من بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي اليوم الجمعة.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "أكثر من 25 شخصا أغلبهم أطفال ونساء قتلوا وأصيب سبعة آخرين حالة بعضهم حرجة أثناء خرجهم من بلدة الباغوز، التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش باتجاه مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد)".

وأكد المصدر " أن القتلى من مدينة القورية في ريف دير الزور الشرقي، ونزحوا الى بلدة الباغوز شمال غرب مدينة البوكمال".

وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين خلال محاولة خروجهم من مناطق سيطرة تنظيم داعش باتجاه مناطق قسد.