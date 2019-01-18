«الوزارية العربية» ترفع تقريرا إلى الاجتماع الوزارى المشترك قبيل قمة بيروت التنموية

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية ببيروت برئاسة المملكة العربية السعودية والتي مثلها نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعديه للشؤون الاجتماعية والاقتصادية ورئيس مكتب الأمين العام.

وقال "البازعي" انه جرى خلال الاجتماع الانتهاء من مراجعة مشروع بنود جدول اعمال القمة التنموية، كما تمت مناقشة بعض البنود التى كانت عليها ملاحظات من أجل الوصول إلى صيغ توافقية تعرض على الاجتماع الوزارى المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعي في وقت لاحق اليوم.

وردا على سؤال حول حجم الانجاز الذى تحقق بعد 6 سنوات من انعقاد القمة الأخيرة بالرياض في يناير 2013 ، قال "البازعي" إنه كان هناك تقدم كبير فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤؤس الأموال والصنادق العربية والمؤسسات المالية العربية والشركات المشتركة ، حيث تم التنفيذ فيما يتعلق بالمؤسسات، أما فيما يتعلق بالشركات فقد بدأت فى بعض الشركات والبعض الآخر بدأت فى زيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من المساهمة فى تفعيل ودعم العمل العربى المشترك.

وحول ما يتعلق بدعم النازحين واللاجئين التى تستقبلهم ، قال "البازعى" إن الحديث دار حول مشاريع القرارات بالتأكيد على قرارات القمم العربية السابقة بدعم الدول المستضيفة للاجئين ، وتقديم الدعم المباشر للاجئين والنازحين فى تلك الدول المستضيفة.

وقد رفعت اللجنة فى ختام أعمالها اليوم تقريرها بنتائج أعمالها الى الاجتماع الوزارى المشترك.

يذكر أن اللجنة تضم السعودية " رئيسا " ومصر ولبنان والعراق وسلطنة عمان والعراق والسودان وتونس والمغرب، بالاضافة الى الأمين العام للجامعة العربية.