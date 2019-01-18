مبوديا تحث شركة أمازون على وقف مبيعات التجزئة لمستلزمات الحمام

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، أن كمبوديا حثت شركة "أمازون" الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الانترنت على وقف بيع أغطية مقاعد المراحيض وحصير الحمامات، ومستلزمات أخرى للحمام مرسوم عليها العلم الكمبودي ومعابد صغيرة، وقالت إن هذه المنتجات تضر بسمعة البلاد.

ووصف شوم سونري، سفير كمبوديا لدى الولايات المتحدة مستلزمات الحمامات بأنها "منتجات مخزية تؤثر بشكل خطير على الشرف الوطني وهيبة مملكة كمبوديا"، وذلك في خطاب إلى المدير التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، حمل تاريخ أمس الخميس، ونشره موقع "فريش نيوز" المحلي.

وتبيع شركة "أمازون" مجموعات مختلفة من أغطية مقاعد المراحيض وحصير الحمامات، التي تحمل رسومات لمعابد في كمبوديا مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو)،وبينها معبدا "أنجكور وات" و"بايون" الشهيران، وذلك مقابل مايتراوح بين 20 و30 دولارا للقطعة.

ودعا السفير الشركة إلى "إيقاف فوري لبيع (هذه المنتجات) بإزالة جميع تلك السلع من مواقعها الالكترونية، بعدما أدانها بقوة جميع الكمبوديين".

وأضاف: "استخدام العلم الكمبودي كتصميم لحصير الحمامات أمر مخز".

وذكرت صحيفة "خمير تايمز" اليوم الجمعة أن الكمبوديين انتقدوا المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبلغوا الحكومة بذلك.

ولم يتسن التواصل مع وزير الثقافة، فويتنج ساكونا للتعليق، ولكن الوزير كان قال للصحيفة إنه يتعين على الشركة "سحب جميع مستلزمات الحمامات على الفور".