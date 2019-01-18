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30 يناير.. وزير الخارجية العراقي الجديد يزور روسيا في أول زيارته الرسمية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 7:01 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 7:01 م

أعلن السفير العراقي لدى موسكو، حيدر منصور هادي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية العراقي الجديد محمد علي الحكيم، سيزور روسيا في 30 يناير الجاري، في أول زيارة رسمية له كوزير خارجية إلى موسكو، مشددًا على أهمية التقارب الروسي العراقي في مجالات عدة.

وقال هادي، إن الحكيم يستعد للقيام بزيارة مهمة لموسكو نهاية الشهر الجاري، بناءً على دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشيرًا إلى أهمية تلك الزيارة؛ لأنها الأولى التي يقوم بها الوزير العراقي لروسيا منذ توليه منصبه، ولأنها بمثابة رسالة واضحة لموسكو حول أهمية روسيا.

وأكد أن الجانب الروسي يولي أهمية كبيرة لتلك الزيارة، وأوضح قائلاً: "ستكون هذه الزيارة مهمة جدًا وستناقش فيها انعقاد الدورة الثامنة للجنة العراقية الروسية المشتركة في بغداد خلال شهر مارس".

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