تراجع أسهم تليكوم إيطاليا للاتصالات بعد تراجع أرباحها في الداخل

تراجعت أسهم شركة "تليكوم إيطاليا" للاتصالات إلى أدنى معدل لها خلال عامين، بعد أن أعلنت الشركة عن تباطؤ أعمالها داخل الاسواق الإيطالية، وتنبأت بأن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تراجع أرباحها خلال عام 2019.

وذكرت الشركة أن النتائج المبدئية لحجم الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، خلال عام 2018 أظهرت تراجعا بدلا من المكاسب المتوقعة.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 2ر9 بالمئة، وهو أدنى تراجع له خلال يوم واحد منذ يوليو عام 2016. كما انخفض سعر السهم خلال التعاملات بنسبة 9ر8 بالمئة إلى 48 يورو سنت في الساعة العاشرة إلا الربع في بورصة ميلانو.

وتأتي هذه النتائج بعد دخول شركة "إيلياد إس.إيه" الفرنسية للاتصالات إلى الأسواق الإيطالية العام الماضي، مما أدى إلى منافسة سعرية قاسية مع تليكوم إيطاليا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية بأن الأسواق الإيطالية تقع في بؤرة اهتمام شركة تليكوم إيطاليا، حيث حققت الشركة أكثر من ثمانين بالمئة من أرباحها في الأسواق الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.