وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي يؤكد تميز علاقات بلاده مع «الناتو»

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي، صبري باش طبجي، اليوم الجمعة، تميز مستوى التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلاده ومنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في المجالات المتعلقة وخاصة بتبادل الخبرات العسكرية ومكافحة الإرهاب وإدارة الكوارث الطبيعية.

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي جيمس اببثورا، والوفد المرافق له، حيث أشاد المسئول التونسي بمرور 25 عامًا على إرساء الحوار السياسي بين حلف شمال الأطلسي ودول جنوب المتوسط.

من جانبه اببثورا، استعداد المنظمة مواصلة تعاونها مع تونس، ودعمها لمجابهة التحديات التي تواجه انتقالها الديمقراطي وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب.

