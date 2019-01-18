لوائح الكاف تهدد الإسماعيلي بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

أصبح النادي الإسماعيلي مهددا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية لموسم 2018 – 2019، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام فريق الإفريقي التونسي.

وكان الحكم الكاميروني نيانت أليوم الذي أدار مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، قرر إلغاء اللقاء قبل نهايته بسبب قيام جماهير الإسماعيلي بإلقاء زجاجات مياه على حكم الراية، اعتراضَا منهم على احتساب ركلتي جزاء للفريق الضيف.

وقبل إلغاء المباراة كانت تشير النتيجة لتقدم الإفريقي التونسي على الإسماعيلي 2 – 1، بهدفين من ركلة جزاء سجلهم غازي العيادي، فيما سجل هدف الدراويش بينسون شيلونجو.

وتشير لوائح الاتحاد الإفريقي الكاف لكرة القدم في مثل هذه الحالات إلى أنه في حالة إلغاء المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي، سواء بسبب دخول الجماهير أو حالات شغب أو عنف ضد الفريق الزائر، فالفريق المضيف (الإسماعيلي) سيعتبر خاسرا للمباراة وسيتم استبعاده من البطولة" بحسب المادة 12 من لائحة دوري أبطال إفريقيا.

وتعود تلك الواقعة المشابهة لموسم 2016 لفريق وفاق سطيف الجزائري، والذي تم استبعاده من قبل الاتحاد الإفريقي بسبب شغب جمهوره ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الأولى من دور المجموعات.