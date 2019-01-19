الأكثر قراءة
بالصور.. رانيا يوسف تتحدى «البرد» بجلسة تصوير جريئة
الأرصاد: طقس مستقر يسود كافة الأنحاء الأسبوع المقبل.. ونصائح للمواطنين
وفاة الفنان سعيد عبد الغني عن عمر 81 عاما
لم يسلم شقيقته ميراثها من والدتهما.. فعاقبته المحكمة بالحبس سنة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
مثالي وبسعر جيد
مبالغ في سعره
لا أتوقع نجاحه
النتـائـج
تصويت
يستضيف لبنان مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، غدًا السبت، برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وبحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق، ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.