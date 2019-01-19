يستضيف لبنان مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، غدًا السبت، برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وبحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق، ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.