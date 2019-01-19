السبت 19 يناير 2019 1:19 ص القاهرة القاهرة 12.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

غدا.. لبنان يستضيف مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة


نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 9:55 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 9:55 م

يستضيف لبنان مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، غدًا السبت، برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وبحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق، ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك