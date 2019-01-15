مدرب شبيبة الساورة: فخور بأداء فريقي أمام الأهلي

أكد نبيل نقيز المدير الفني لشبيبة الساورة الجزائري أنه فخور بأداء فريقه بعد التعادل أمام الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
وقال نقيز في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: " فقدان اللاعبين للخبرة لم تمكننا من مضاعفة النتيجة بالإضافة إلى نجاح الأهلي في تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة ".
وأضاف:" قدمنا مباراة جيدة تليق باسم شباب الساورة وللحدث التاريخي الذي أقٌيم اليوم بمدينة بشار، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي ساندت الفريق طوال المباراة".
وأتم:" سنركز على الأخطاء التي حدثت اليوم واللاعبين سيكتسبوا الخبرة في نهاية الموسم بعد خوضهم مباريات مع أفضل الفرق الإفريقية".