قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية فبراير المقبل

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، عن انعقاد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، نهاية فبراير المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.