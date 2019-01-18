تتلقى أسرة الفنان الراحل سعيد عبد الغنى العزاء، في فقيدهم يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتوفى صباح اليوم الجمعة، الفنان القدير سعيد عبد الغني، عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض،حيث كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي بعد تدهور حالته الصحية.

وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد الصديق عقب صلاة الجمعة بمساكن شيراتون، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان.

وقدم الفنان سعيد عبد الغنى،العديد من الأعمال السينمائية المتميزة أبرزها:( إحنا بتوع الأتوبيس،حبيبى دائما،الكرنك)، وكانت أبرز مشاركاته فى الدراما مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، و"رد قلبى"، "أولاد الليل" و"شمس الأنصارى" وغيرها من المسلسلات، وقدم آخر أعماله الدرامية في مسلسل "ولاد السيدة" عام 2015، للمخرج هانى إسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، ومن إنتاج شركة صوت القاهرة.

وكان أخر تكريم حصل عليه الفنان الراحل في الدورة الـ 65 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية والذي أقيم عام 2017.