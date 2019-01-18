الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد إرهابيي داعش في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد إرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت القوات العراقية في مقر الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 51 من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الكرمة بالأنبار".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان أحد العناصر الأمنية المهمة لداعش، حيث قام بتزويدهم بتقارير خطيرة عن تحركات القوات العراقية والمتعاونين معها وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب"، مشيرا إلى أنه تم تسليمه لجهة الطلب.