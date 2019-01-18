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وزير خارجية باكستان يبحث مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أزمة كشمير

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 12:24 م | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 12:24 م

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) ماريا فرناندا اسبينوزا، في مقر الوزارة بالعاصمة إسلام آباد، في أول زيارة رسمية لها لدولة آسيوية، الملفات الراهنة، خاصة أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية أن المسئولين أكدا - خلال اللقاء - أن الأمم المتحدة تعد منبرا لا غنى عنه من أجل الحفاظ على السلام وإيجاد الحلول للأزمة.

وناشد الوزير الباكستاني بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل الأزمة في كشمير، قائلا "يمكننا أن نجد الحلول لمشكلات العالم من خلال الجهود المشتركة فقط".

ومن المقرر أن تلقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة - خلال الزيارة، التي ستستمر خمسة أيام - كلمة أمام عدد من الأكاديميين والطلاب، كما ستلتقي مع الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان وممثلين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني.


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