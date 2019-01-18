-أعاد بناء القوات المسلحة بعد 1967 حتى حققت الانتصار في حرب أكتوبر



قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تعليقًا على الذكرى الـ 101 لميلاد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر: «هو القائد والبطل والمناضل الذي عاش طيلة حياته يواجه كل أعداء هذا الوطن».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن عبد الناصر حاضر دائمًا رغم الغياب، وموجود في كل المناسبات، متابعًا: «يتذكره الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، والوطنيون الشرفاء، ويتذكره العالم العربي وكل شرفاء العالم».

واستطرد أن مسيرة جمال عبد الناصر تعتبر نبراسًا لكل الشعوب الباحثة عن طريق التحرر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، متابعًا: «كان نموذجًا يحتذى به، ولا يزال كذلك».

وأوضح أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرئيس الراحل ودوره التاريخي، لم يرد فقط الاعتبار إلى جمال عبد الناصر، وإنما رد الاعتبار إلى مشروعه الوطني الذي ظل يناضل من أجله حتى لحظته الأخيرة.

وأردف أن عظمة الرئيس عبد الناصر تتجلى بعد حرب 1967، متابعًا: «الذين يقولون إن عبد الناصر مات بعد 1967 لا يقرأون ويستوعبون الدروس جيدًا».

وأشار إلى دور الرئيس الراحل في إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، ودفع البلاد نحو تعبئة شاملة للتحرير والبناء، مستطردًا: «نجح عبد الناصر بعد 1967 في أن يعيد بناء الجيش من جديد، حتى حقق الانتصار الكبير في حرب أكتوبر».