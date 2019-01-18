سولسكاير يؤكد استمتاعه بتدريب مانشستر يونايتد

أبدى أولي جونار سولسكاير المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سعادته واستمتاعه بدوره في تدريب الفريق.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها حتى الآن تحت قيادة سولسكاير ، منها خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك منذ توليه المهمة خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من المنصب في ديسمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن سولسكاير حقق بذلك أفضل بداية لمدرب في تاريخ مانشستر يونايتد.

وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن مباراة الفريق المقررة أمام برايتون غدا السبت في الدوري "أعشق حياتي هكذا، وأشعر بالحماس للاستيقاظ في الصباح وبدء العمل في يوم جديد."

ونجح سولسكاير في تحقيق تطور ملموس على الأداء الهجومي للفريق ، حيث سجل مانشستر 15 هدفا خلال آخر خمس مباريات بالدوري ، بعد أن سجل 29 هدفا خلال أول 17 مباراة له بالمسابقة تحت قيادة مورينيو.

وبات مانشستر يونايتد متساويا في رصيد النقاط مع أرسنال صاحب المركز الخامس ، وأصبح متأخرا بفارق ست نقاط فقط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقال سولسكاير "يجب الاستعداد لكل مباراة باستشعار أهمية كونك مدرب أو لاعب أو إداري لمانشستر يونايتد ، وعليك الفوز ، هذه هي طبيعة هذا النادي."

وأضاف "قدمنا ست مباريات جيدة ، ولكن المباراة المقبلة تكون الأكثر أهمية."

من ناحية أخرى ، قال سولسكاير إنه لا يتوقع إبرام مانشستر يونايتد لأي صفقات جديدة خلال سوق الانتقلات الشتوية الحالية ، واضاف أن الفريق سيفتقد جهود لاعب خط الوسط مروان فيلايني "لثلاثة أو أربعة أسابيع" بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) خلال التدريبات.