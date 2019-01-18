ألمانيا تعتزم تعزيز التنسيق مع روسيا في القضايا الدولية

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ضرورة تعزيز التنسيق مع روسيا في القضايا الدولية، وذلك على خلفية شغل ألمانيا مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وقال ماس خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الجمعة: "ألمانيا تضطلع بتولي مزيد من المسؤولية على المستوى الدولي. نريد أن نفي بهذه المسؤولية"، موضحا أن جزءا من هذه المسؤولية يتمثل في تعزيز التنسيق مع موسكو في القضايا الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن، ما يكفل لها حق النقض (الفيتو) في أهم مؤسسة تابعة للأمم المتحدة.

وتشغل ألمانيا اعتبارا من مطلع هذا العام وعلى مدار عامين مقعدا غير دائم في المجلس.

وبسبب اختلافات كبيرة بين الأعضاء الغربيين وروسيا يواجه مجلس الأمن عرقلة في اتخاذ قرارات بشأن قضايا محورية منذ سنوات.

ومن جانبه قال لافروف: "ألمانيا لديها الآن دور أكثر أهمية، لأنها تشغل حاليا مقعد غير دائم في مجلس الأمن".