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برلمان السويد يمنح الثقة لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة الوزراء

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 18 يناير 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 18 يناير 2019 - 11:20 ص

فاز زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في السويد ستيفان لوفين اليوم الجمعة، بثقة البرلمان في اختياره لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب أزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أشهر.


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