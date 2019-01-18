برلمان السويد يمنح الثقة لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة الوزراء

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فاز زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في السويد ستيفان لوفين اليوم الجمعة، بثقة البرلمان في اختياره لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب أزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أشهر.