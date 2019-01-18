﻿﻿سفير مصر في بلجراد يفتتح اجتماع إعادة تأسيس جمعية الصداقة المصرية الصربية

ألقى سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي الكلمة الرئيسية أمام اجتماع إعادة تأسيس جمعية الصداقة المصرية الصربية (SEFA) الذى عقد بمقر الجمعية الجديد بمتحف الفن الأفريقي، مشيداً بمبادرة الأعضاء بإعادة تشكيل مبتكر يضم لأول مرة منتدى أعمال ورابطة للشباب، بعد 7 سنوات من الجمود منذ إنشائها عام 2011.

واستضاف "الجويلى" عشاء عمل على شرف الجمعية، ضم الجانب الصربى المعين حديثاً لمجلس الأعمال المشترك مع مصر، والذين أعربوا عن تطلعهم لانتهاء إجراءات تسمية الجانب المصرى، بما يؤهل المجلس لانعقاده الأول منذ التوقيع على مذكرة التفاهم المنشأة له عام 2005. وثمن سفير مصر في بلجراد إنشاء رابطة للشباب ضمن الهيكل الجديد للجمعية، جميعهم من الدارسين للغة العربية بكلية الألسن بجامعة بلجراد، وعدد منهم من الفائزين في مسابقة اليوم العالمى للغة العربية التي رعتها السفارة.

من جانبها، استعرضت السفيرة "أيتا دجرمانوفيتش" الرئيسة الجديدة المنتخبة، والنائبة السابقة لمدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الصربية، اهداف ومجالات عملها في المستقبل، مبرزة قيام الجمعية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى باسم SerbiaEgyptFriends@، ومربوطة بصفحة السفارة @EgyptinSerbia.

وأكد سفير مصر لدى صربيا على أن إعادة تأسيس جمعية الصداقة يوفر آلية للتواصل الشعبى بين البلدين، وترسي أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.