ما هي معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي ينوي ترامب الانسحاب منها؟ (س و ج)

انسحاب جديد محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اتفاقية دولية، وتلك المرة سيكون الانسحاب من أمام روسيا المنافس القوي لواشنطن، إذ يسعى ترامب للخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، التي تم توقيعها مع روسيا منذ ثلاثة عقود.

ترامب أعلن منذ أيام أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية؛ بسبب انتهاك موسكو للبنود الموقع عليها مع الاتحاد السوفيتي.

ترصد «الشروق» في هذا التقرير كل ماتريد معرفته عن الاتفاقية التي يلوح ترامب بالانسحاب منها.

- ما هي معاهدة القوى النووية المتوسطة؟

هي اتفاقية بين واشنطن والاتحاد السوفيتي، الهدف منها القضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، تم توقيعها عام 1987، ودخلت حيز التنفيذ 1988.

- من الأطراف الموقعة على المعاهدة؟

من الجانب الأمريكي كان الرئيس الأسبق رونالد ريجان، ومن الجانب الروسي كان الأمين العام للاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

- سبب توقيع المعاهدة؟

كان السبب الرئيسي للوصول للاتفاقية والتوقيع عليها، هو نشر الاتحاد السوفيتي لصواريخ "أس أس 20" المتوسطة المدى المتطورة، وذلك خلال فترة الحرب الباردة، مما أثار مخاوف الدول الأوروبية.

- ماهي المخاوف التي أثارتها نشر الصواريخ الروسية؟

الصواريخ الروسية كان مداها يصل إلى خمسة آلاف كيلومتر، وتتمتع بالدقة والمرونة، وتمتعت بالقدرة على استهداف أوروبا الغربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وولاية ألاسكا الأمريكية.

- كيف تدخل حلف الناتو للحد من الخطورة الروسية؟

كلف حلف الناتو عام 1979، مجموعة من المستشارين؛ لوضع مبادئ ضبط عملية التسلح في المستقبل، خاصةً فيما يتعلق بالصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى.

ومع نهايات عام 1979، تبنى الحلف استراتيجية لمواجهة الصواريخ الروسية، وأن يتم بدء المفاوضات بين "الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة"؛ لخفض الصواريخ لأقل مستوى ممكن، استراتيجية الحلف تبنت أيضًا نشر منظومة صواريخ "كروز" وأخرى باليستية أمريكية في أوروبا الغربية.

- ما هو موقف الاتحاد السوفيتي من المفاوضات الأولية؟

رفض الاتحاد السوفييتي منذ البداية الانخراط في المحادثات، إلا أن قدم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، مبادرة عام 1981، تتضمن تخلي واشنطن عن نشر صواريخها مقابل تخلي موسكو عن صواريخها المتوسطة.

استمرت المحادثات حتى عام 1983، وتوقفت بسبب التعنت الروسي، مما جعل الولايات المتحدة تستمر في نشر الصواريخ داخل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

- كيف عادت المفاوضات من جديد بين الطرفان؟

عام 1985 ومع استمرار نشر أمريكا صواريخها، اتفق البلدان على استئناف المفاوضات مرة أخرى، وتقدم كل طرف بالعديد من المقترحات، إلا أن تم التوقيع في 8 ديسمبر عام 1987 خلال قمة جمعت بين الطرفان في العاصمة الأمريكية واشنطن.

- ماهي نصوص المعاهدة الموقع عليها؟

* تضمنت المعاهدة بروتوكول يتعلق بالتفتيش.

* تخلص الجانبان من الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، وتعهدا بعدم صنع أو تجريب أو نشر الصواريخ الباليستية أو القصيرة أو متوسطة.

* التخلص من الصواريخ خلال 3 سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ في يونيو عام 1988.

* تفكيك الصواريخ الأرضية الباليستية، وصواريخ كروز التي تتراوح مسافة إطلاقها بين 550 إلى 5500 كيلومتر.

- ماهي الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى؟

الصواريخ ذات المدى المتوسط تصل ما بين 1000إلى 5500 كيلومتر، والصواريخ ذات المدى القصير تتراوح بين 500 - 1000 كيلومتر.

- ماهي مدة الاتفاقية؟

المعاهدة غير محددة المدة، ويحق لكل طرف في المعاهدة فسخها بعد تقديم أدلة مقنعة للطرف الأخر، تثبت ضرورة الخروج منها.

- متى وكيف تم تنفيذ الاتفاقية؟

في مايو 1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، ودمر الاتحاد السوفيتي 1792 صاروخًا، مقابل 859 صاروخًا دمرتهم الولايات المتحدة الأمريكية.

- لماذا تريد واشنطن الانسحاب من الاتفاقية الآن؟

اعتبرت واشنطن نشر موسكو منظومة صواريخ تطلق من الأرض تسمى "Novator 9M729"، من طراز 9 إم-729 يتجاوز مداها 500 كيلومتر، انتهاكًا للمعاهدة.